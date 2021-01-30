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МИД РФ: Балтийский регион становится зоной военного соперничества 

Ura.Ru 1 час назад
Российский дипломат назвал Балтийский регион зоной соперничества
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
На восточном фланге НАТО идет воссоздание структуры противостояния, которая характерна для периода холодной войны. Об этом журналистам сообщил Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Если говорить о Балтийском регионе, он был наиболее спокойным с точки зрения военных угроз. Там никогда не было военного измерения в этой ситуации по многим причинам. И теперь этот регион превращается в зону — не скажу военной конфронтации, но точно военного соперничества», — передает РИА «Новости».

По славам главы МИД, опасность заключается в том, что политика сдерживания России обретает форму военного планирования со схемами развертывания вооруженных сил.
Грушко отметил, что сейчас выдумываются угрозы, связанные с демонизацией России и приписыванием Москве враждебных планов. Однако разумнее было бы сосредоточить ресурсы на направлениях, откуда исходит реальная угроза, например на Юге.
Ранее Грушко заявил, что стремление к военному превосходству Европой может привести к возвращению эпохи холодной войны.
Таким образом дипломат прокомментировал подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанный 45 лет назад. Он отметил, что политика Европы, которая в данный момент не опирается на уважение законных интересов всех государств региона ОБСЕ, контрпродуктивна и ведет к подрыву европейской безопасности.
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Политика , Армия , МИД , ОБСЕ , НАТО , РИА Новости
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