Российский дипломат назвал Балтийский регион зоной соперничества

На восточном фланге НАТО идет воссоздание структуры противостояния, которая характерна для периода холодной войны. Об этом журналистам сообщил Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Если говорить о Балтийском регионе, он был наиболее спокойным с точки зрения военных угроз. Там никогда не было военного измерения в этой ситуации по многим причинам. И теперь этот регион превращается в зону — не скажу военной конфронтации, но точно военного соперничества», — передает РИА «Новости».

По славам главы МИД , опасность заключается в том, что политика сдерживания России обретает форму военного планирования со схемами развертывания вооруженных сил.

Грушко отметил, что сейчас выдумываются угрозы, связанные с демонизацией России и приписыванием Москве враждебных планов. Однако разумнее было бы сосредоточить ресурсы на направлениях, откуда исходит реальная угроза, например на Юге.

Ранее Грушко заявил, что стремление к военному превосходству Европой может привести к возвращению эпохи холодной войны.