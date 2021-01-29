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Москва

Спикер Госдумы: Лановой был хранителем традиций вахтанговской школы 

ИА Regnum и ещё 4 43 минуты назад
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Василия Ланового.
«Василий Семенович был замечательным актером театра и кино, хранителем традиций вахтанговской школы», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.
Образы, созданные им в картинах «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», навсегда останутся в памяти миллионов поклонников его творчества, отметил парламентарий, легендарный фильм «Офицеры» с участием Василия Семеновича повлиял на выбор жизненного пути нескольких поколений.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни от коронавируса. Прощание состоится в Вахтанговском театре, дата будет определена позже.
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Политика , Анна Каренина , Василий Лановой , Вячеслав Володин , Госдума
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