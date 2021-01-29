Спикер Госдумы: Лановой был хранителем традиций вахтанговской школы 

«Василий Семенович был замечательным актером театра и кино, хранителем традиций вахтанговской школы», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Образы, созданные им в картинах «Война и мир», « Анна Каренина », «Дни Турбиных», навсегда останутся в памяти миллионов поклонников его творчества, отметил парламентарий, легендарный фильм «Офицеры» с участием Василия Семеновича повлиял на выбор жизненного пути нескольких поколений.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни от коронавируса. Прощание состоится в Вахтанговском театре, дата будет определена позже.