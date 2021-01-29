Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ланового 

"Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Василия Ланового в связи со смертью актера", — говорится в телеграмме, публикованной на сайте Кремля.

Актер ушел на 88-м году жизни в четверг, 28 января. Он несколько недель находился в больнице из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусом.

Лановой известен по фильмам "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны" и многим другим. С 1957 года был актером Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова.