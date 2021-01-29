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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ланового 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ланового
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Василия Ланового.

"Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Василия Ланового в связи со смертью актера", — говорится в телеграмме, публикованной на сайте Кремля.

Актер ушел на 88-м году жизни в четверг, 28 января. Он несколько недель находился в больнице из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусом.
Лановой известен по фильмам "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны" и многим другим. С 1957 года был актером Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова.
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Политика , Василий Лановой , Владимир Путин
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