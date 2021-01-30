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Москва

Пушков дал совет Байдену после его разговора с Путиным 

РИА Новости и ещё 16 20 минут назад
В России посоветовали Байдену быть сдержаннее
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что президент США Джо Байден "никогда не сдерживался" в своих суждениях о действиях России и "четко передал это во время разговора" с российским лидером Владимиром Путиным.

"Неизвестно, так ли это, но в нынешних условиях, когда напряженность не убывает, а даже нарастает, сдержанность не помешала бы президенту США в подходе к международным делам. К чему бы ни подталкивали его в Вашингтоне", — написал Пушков в Twitter.

Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Во время первой с момента инаугурации Байдена беседы лидеры обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, выход американской стороны из Договора по открытому небу и ряд других вопросов. В ходе разговора Путин и Байден договорились продлить действие СНВ-3 еще на пять лет.
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Политика , Джозеф Байден , Алексей Пушков , Владимир Путин , Администрация США , США
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