В России посоветовали Байдену быть сдержаннее

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что президент США Джо Байден "никогда не сдерживался" в своих суждениях о действиях России и "четко передал это во время разговора" с российским лидером Владимиром Путиным.
"Неизвестно, так ли это, но в нынешних условиях, когда напряженность не убывает, а даже нарастает, сдержанность не помешала бы президенту США в подходе к международным делам. К чему бы ни подталкивали его в Вашингтоне", — написал Пушков в Twitter.
Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Во время первой с момента инаугурации Байдена беседы лидеры обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, выход американской стороны из Договора по открытому небу и ряд других вопросов. В ходе разговора Путин и Байден договорились продлить действие СНВ-3 еще на пять лет.