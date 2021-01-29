Видео с итогами первого разговора Байдена и Путина 

Российский и американский лидеры "выразили удовлетворение" обменом дипломатическими нотами о договоренности продлить соглашение СНВ-3.

Путин и Байден обсудили актуальные двусторонние и международные вопросы и рассмотрели возможности сотрудничества в области борьбы с коронавирусом и в других сферах.