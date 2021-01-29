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Москва

Видео с итогами первого разговора Байдена и Путина 

Вадим Дроздов 22 минуты назад
26 января президент РФ Владимир Путин провел первый телефонный разговор с недавно вступившим в должность президентом США Джо Байденом.
Российский и американский лидеры "выразили удовлетворение" обменом дипломатическими нотами о договоренности продлить соглашение СНВ-3.
Путин и Байден обсудили актуальные двусторонние и международные вопросы и рассмотрели возможности сотрудничества в области борьбы с коронавирусом и в других сферах.
"Среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН", — сообщили в пресс-службе Кремля.
Политика , Видео , Джозеф Байден , Владимир Путин , Совбез ООН
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