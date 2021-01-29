Видео с итогами первого разговора Байдена и Путина 

26 января президент РФ Владимир Путин провел первый телефонный разговор с недавно вступившим в должность президентом США Джо Байденом.
Российский и американский лидеры "выразили удовлетворение" обменом дипломатическими нотами о договоренности продлить соглашение СНВ-3.
Путин и Байден обсудили актуальные двусторонние и международные вопросы и рассмотрели возможности сотрудничества в области борьбы с коронавирусом и в других сферах.
"Среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН", — сообщили в пресс-службе Кремля.