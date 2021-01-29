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Москва

В МИД отреагировали на призыв Симоньян присоединить Донбасс 

News.ru 50 минут назад
В МИД ответили на призыв Симоньян присоединить Донбасс
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывание главреда RT Маргариты Симоньян о Донбассе является её частным мнением, прежде уже не раз озвученным.
Симоньян на форуме «Русский Донбасс» в Донецке выступила с призывом к «России — матушке» включить территории самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР в состав РФ. По её мнению, тем самым Москва реализовала бы мечту граждан региона.

Это её точка зрения, это её позиция, — отметила Захарова в беседе с «Дождём».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в общей сложности более 400 тысяч жителей Донбасса в упрощённом порядке получили российское гражданство. Об этом рассказал депутат Госдумы, координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко. Он отметил, что на территории России признаются документы, выданные в самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
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Политика , Общество , Андрей Козенко , Мария Захарова , Маргарита Симоньян , МИД , Госдума , Донецк , Москва
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