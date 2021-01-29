Крым отреагировал на обещания Зеленского вернуть полуостров

Глава крымской региональной немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить обманывать свой народ насчет якобы возможного "возвращения" полуострова под юрисдикцию Киева.

Ранее Зеленский назвал выход Крыма из состава Украины страшной ошибкой, которую нужно исправить. По его словам, инициируемый Киевом международный саммит "Крымская платформа" по "возвращению контроля" над полуостровом станет площадкой, которая сплотит международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Во-первых, относительно ошибки, господин Зеленский, она как раз в 2014 года была исправлена. Причем исправлена окончательно — Крым вернулся обратно на свою историческую родину, ибо по досадной ошибке находился долгие годы на чужбине в составе украинского государства. Во-вторых, Зеленскому пора прекратить обманывать свой народ насчет возвращения полуострова. Все это пустословия, которые отнюдь не красят лидера государства", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, созываемый Киевом саммит "Крымской платформы" — не более чем политический мираж.