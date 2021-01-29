Захарова заявила о блокировках аккаунтов посольств России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Крым24" заявила о том, что аккаунты российских посольств за границей неоднократно блокировались в социальных сетях и платформах. Об этом сообщает РИА Новости.

Она рассказала, что фейковые страницы российских посольств неоднократно получали официальный статус, тогда как настоящие аккаунты блокировались.

Представитель подчеркнула, что на сбор доказательств по такому "элементарному вопросу" уходит много времени, и негативно оценила работу служб поддержки в соцсетях.