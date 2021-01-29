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Москва

Захарова заявила о неоднократной блокировке аккаунтов посольств РФ в соцсетях 

Национальная Служба Новостей и ещё 1 50 минут назад
Захарова заявила о блокировках аккаунтов посольств России
Фото: Reuters
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Крым24" заявила о том, что аккаунты российских посольств за границей неоднократно блокировались в социальных сетях и платформах. Об этом сообщает РИА Новости.
Она рассказала, что фейковые страницы российских посольств неоднократно получали официальный статус, тогда как настоящие аккаунты блокировались.
Представитель подчеркнула, что на сбор доказательств по такому "элементарному вопросу" уходит много времени, и негативно оценила работу служб поддержки в соцсетях.
Захаров отметила, что страницы ведут "обычную информационную работу", не выходящую за пределы правового поля. Дипломат добавила, что о принципах блокировки аккаунтов весь мир узнал только после ситуации с экс-президентом США Дональдом Трампом.
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Политика , Мария Захарова , Дональд Трамп , МИД , США
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