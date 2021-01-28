«Удар по Западу». Китайцы оценили речь Путина на форуме в Давосе 

Читатели китайского издания "Гуаньча" обсудили выступление президента России Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме "Давосская повестка дня 2021".

В своей речи глава государства рассказал об успехах России в преодолении бедности, а также оценил достижения Китая в этом направлении. Также Путин отметил проблему классового расслоения в развитых странах Запада и призвал мир к широкому разностороннему сотрудничеству. Кроме того, президент России констатировал завершение эпохи, связанной с "попытками выстроить централизованный, однополярный миропорядок".

Выступление российского президента вызвало дискуссию среди читателей китайского портала. Так, пользователь под ником Один господин вспомнил, что в детстве, будучи сыном замдиректора Государственного казначейства, ел одну только кашу из кукурузной муки и "жадно смотрел на белый рис". "Сейчас, спустя 30 лет, в стране произошли потрясающие перемены", — отметил он.

"Но я постоянно вспоминаю о тяготах прошлого, когда думаю о нынешней счастливой жизни", — написал он.

Пользователь под ником Уханьская Парча признался, что запомнил каждый из тех немногочисленных дней в детстве, когда на столе был белый рис, не говоря уже о мясе, которое привозили в качестве подарка на праздники.

"Я не могу не согласиться с Путиным: каждым словом он наносит удары по стратегически важным местам Запада", — написал он и добавил, что США только "любуются сами собой".

"Кто не слепой и не дурак, тот может понять слова Путина", — считает комментатор Спокойный Гриффиндор.

Читатель под ником Навсегда Вышел отметил, что в детстве мечтал о машине, а сейчас хочет обзавестись домом на колесах.

"Вот они, изменения в уровне жизни", — подчеркнул он.

Комментатор с ником Пятитысячетонный Кролик считает, что за последние 40 лет китайцы прожили жизнь нескольких поколений.

"Путин понимает Китай, но, к сожалению, СССР больше нет", — отметил taozi1494.

"Президент России Владимир Путин высоко оценил большие достижения Китая в сокращении бедности, что является объективным и актуальным. Но нелегко надеяться, что политики в США и странах Запада снимут розовые очки и остановят свои атаки на Китай", — говорится в комментарии пользователя Один Лист З Осень.

"Так называемые развитые страны просто не хотят работать, они хотят заполучить мировые ресурсы, печатая деньги", — написал Мирная Улица.

Другой комментатор отметил, что коронавирус помог США "избавиться" от бедных.

"Так что можно считать, что США тоже удалось сократить бедность", — добавил он.

Пользователь с ником Бедро Комара заявил, что цель США — не сокращать бедность, а обеспечить себя рабочей силой, чтобы удовлетворить "алчные запросы капиталистов". По его словам, пандемия для них выгодна.

"Ведь таким образом им нужно лишь привозить более горемычных и бедных людей из других стран, чтобы восполнить нехватку рабочей силы, чтобы каждый получил то, что ему нужно", — пояснил комментатор.

Еще один пользователь обвинил США и капитализм в том, что другие люди живут в нищете.