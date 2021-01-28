Российское посольство возмутили слова литовского депутата о вине евреев за Холокост

Посольство России Литве возмутилось из-за высказываний члена правящей фракции "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ), депутата Валдаса Ракутиса, попытавшегося возложить вину за Холокост на само еврейское население Литвы.

"Вызывают возмущение провокационные высказывания депутата литовского парламента, попытавшегося взвалить вину за Холокост на само еврейское население Литвы. Кощунственно, что они прозвучали непосредственно в Международный день памяти жертв этой ужасной трагедии", — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Вызывают возмущение провокационные высказывания депутата литовского парламента, попытавшегося взвалить вину за Холокост на само еврейское население Литвы. Кощунственно, что они прозвучали непосредственно в Международный день памяти жертв этой ужасной трагедии. pic.twitter.com/7XjZFl6G9l— RusEmb_LT (@RusEmb_LT) January 28, 2021

Как пишет Sputnik Литва, в Международный день памяти жертв Холокоста (27 января) в Литве разгорелся скандал из-за заявления политика, который сказал, что "не было недостатка в исполнителях Холокоста и среди самих евреев". Кроме того, он призвал "ответить на вопрос о том, каковы были взгляды самих евреев, какие идеи побудили некоторых евреев сотрудничать с советскими властями".

В Литве до Второй Мировой войны насчитывалось более 208 тысяч евреев, во времена Холокоста погибло около 90% еврейской общины. Также 877 литовцев были названы праведниками за спасение евреев.