Поклонская отказалась делать прививку от коронавируса

«Прививки не ставила и ставить не буду», — рассказала парламентарий.

Она сообщила, что также не прививалась от гриппа, потому что опасается «всех этих вакцинаций». Также она высказала мнение, что люди вправе выбирать какую угодно вакцину, будь то российская или американская.

«У каждого свой организм, свои ощущения и интуиция. Вот я так думаю», — добавила депутат.