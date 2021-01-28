Поклонская отказалась делать прививку от коронавируса

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская не станет делать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщают «Вести Крым», она заявила сама.
«Прививки не ставила и ставить не буду», — рассказала парламентарий.
Она сообщила, что также не прививалась от гриппа, потому что опасается «всех этих вакцинаций». Также она высказала мнение, что люди вправе выбирать какую угодно вакцину, будь то российская или американская.
«У каждого свой организм, свои ощущения и интуиция. Вот я так думаю», — добавила депутат.
«Спутник V», как сообщал «Рамблер», — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России.