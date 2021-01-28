Цискаридзе раскритиковал бюрократию на совещании у Путина

«Николай Максимович, пожалуйста. Зажгите», — так обратился Путин к Цискаридзе.

После этого артист рассказал, что не только работает ректором, но и ежедневно занимается в репетиционном зале с учениками, при этом заполняя различные журналы и бумаги.

«Вы знаете, есть очень старый советский анекдот, что пациенты — это какие‑то непонятные люди, которые мешают докторам заполнять бумажки. На сегодняшний день я Вам скажу абсолютно честно как педагог, что все педагоги нашей страны заполняют бумажек в десятки раз больше, чем врачи», — заявил он.

По словам Цискаридзе, он тратит на заполнение журнала по полтора часа. При этом у него только один класс, а у других педагогов — по несколько. Артист отметил, что с советскими правилами балетным педагогам работалось лучше.

«Дело в том, что раньше я бы как педагог просто писал: два часа прошел урок. Я бы не расписывал ерунду со страшной силой как педагог и не требовал бы от всех», — заключил он.

Как писал «Рамблер», ранее Цискаридзе рассказал, что травля, с которой он столкнулся во время работы в Большом театре, отразилась на его здоровье — он был на грани инсульта. Артист подчеркивал, что травлю помог остановить Путин, которому он «безгранично благодарен».