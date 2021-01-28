Миронов нашел способ сократить вливания в экономику США 

Правительству РФ
совместно с Центробанком
необходимо разработать программу выпуска российских облигаций, способных заинтересовать население. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 января, об этом заявил лидер «Справедливой России»
депутат Госдумы Сергей Миронов
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Программа выпуска таких облигаций должна быть с предельно простыми и удобными правилами инвестирования и привлекательным уровнем доходности.
«Иначе средства, которые могли бы работать на нашу экономику, будут все более широким потоком утекать за рубеж», — заявил Миронов.
Из-за снижения доходности депозитов все больше граждан интересуются рисковыми финансовыми инструментами и предпочитают игру на бирже.
«В прошлом году российские вкладчики забрали из отечественных банков почти два триллиона рублей, и теперь часть этих средств вкладывается в американскую экономику», — отметил парламентарий.
Ранее Банк России сообщил, что планирует временно запретить продавать неопытным инвесторам сложные финансовые инструменты, что, по мнению Миронова, может еще более стимулировать вложения в американские активы.
«Не запрещать надо, а создать привлекательную альтернативу для частных инвесторов. Формально такая альтернатива существует в виде облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н). Их словно в издевку назвали «народными облигациями», потому что популярностью у населения они не пользуются. Достаточно сказать, что в прошлом году вложения в ОФЗ-н сократились. То есть денег на руках у россиян стало больше, а бумаги Минфина как средство вложения их интересуют все меньше», — указал он.
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