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Миронов нашел способ сократить вливания в экономику США 

ИА Regnum 1 час назад
Миронов нашел способ сократить вливания в экономику США
Фото: РИА Новости
Правительству РФ совместно с Центробанком необходимо разработать программу выпуска российских облигаций, способных заинтересовать население. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 января, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.
Программа выпуска таких облигаций должна быть с предельно простыми и удобными правилами инвестирования и привлекательным уровнем доходности.

«Иначе средства, которые могли бы работать на нашу экономику, будут все более широким потоком утекать за рубеж», — заявил Миронов.

Из-за снижения доходности депозитов все больше граждан интересуются рисковыми финансовыми инструментами и предпочитают игру на бирже.

«В прошлом году российские вкладчики забрали из отечественных банков почти два триллиона рублей, и теперь часть этих средств вкладывается в американскую экономику», — отметил парламентарий.

Ранее Банк России сообщил, что планирует временно запретить продавать неопытным инвесторам сложные финансовые инструменты, что, по мнению Миронова, может еще более стимулировать вложения в американские активы.

«Не запрещать надо, а создать привлекательную альтернативу для частных инвесторов. Формально такая альтернатива существует в виде облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н). Их словно в издевку назвали «народными облигациями», потому что популярностью у населения они не пользуются. Достаточно сказать, что в прошлом году вложения в ОФЗ-н сократились. То есть денег на руках у россиян стало больше, а бумаги Минфина как средство вложения их интересуют все меньше», — указал он.

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Комментарии
Политика , Сергей Миронов , Госдума , Справедливая Россия , Правительство РФ , Минфин , Центральный банк России , ИА REGNUM , США
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