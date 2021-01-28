Миронов нашел способ сократить вливания в экономику США 

«Не запрещать надо, а создать привлекательную альтернативу для частных инвесторов. Формально такая альтернатива существует в виде облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н). Их словно в издевку назвали «народными облигациями», потому что популярностью у населения они не пользуются. Достаточно сказать, что в прошлом году вложения в ОФЗ-н сократились. То есть денег на руках у россиян стало больше, а бумаги Минфина как средство вложения их интересуют все меньше», — указал он.