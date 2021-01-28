Видео подписания Байденом его первых законов 

27 января Джо Байден подписал одни из своих первых законов на посту президента США . Он подписал несколько указов о реформе здравоохранения и борьбе с изменениями климата, в числе прочего они предполагают, что американское правительство перестанет выдавать лицензии на бурение новых нефтяных и газовых скважин на федеральной земле.

Согласно решению Байдена, к 2023 году объемы энергии, производимой в США на оффшорных ветряных электростанциях, должны удвоиться.

"Сегодня в Белом доме климатический день. Мы и так с этим очень затянули, ждать больше нельзя. США должны стать мировым лидером в борьбе с кризисом из-за изменения климата", — заявил Байден.