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Москва

Видео подписания Байденом его первых законов 

Вадим Дроздов 30 минут назад
27 января Джо Байден подписал одни из своих первых законов на посту президента США. Он подписал несколько указов о реформе здравоохранения и борьбе с изменениями климата, в числе прочего они предполагают, что американское правительство перестанет выдавать лицензии на бурение новых нефтяных и газовых скважин на федеральной земле.
Согласно решению Байдена, к 2023 году объемы энергии, производимой в США на оффшорных ветряных электростанциях, должны удвоиться.
"Сегодня в Белом доме климатический день. Мы и так с этим очень затянули, ждать больше нельзя. США должны стать мировым лидером в борьбе с кризисом из-за изменения климата", — заявил Байден.
Политика , Видео , Джозеф Байден
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