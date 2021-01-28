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Москва

В Госдуме отреагировали на отказ Киева от вакцины из РФ 

News.ru и ещё 1 21 минуту назад
В Госдуме осудили отказ Киева от вакцины из РФ
Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency
Решение украинских властей отказаться от российской вакцины говорит об отсутствии желания у них заботиться об украинцах при пандемии коронавируса. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ от Крымского региона Михаил Шеремет.
По его словам, в Киеве готовы идти на всё, только бы противопоставить себя Москве, сообщает РИА Новости. При этом, по мнению Шеремета, единственной возможностью спасти тысячи жизней в стране для Киева является именно вакцина из России.

Россия готова поставить вакцину, однако фашистская идеология, которая засела в умах руководителей Украины, не позволяет им переступить свои какие-то принципы человеконенавистнические даже к собственному народу, — подчеркнул депутат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на Украине до сих пор не началась вакцинация от коронавируса, в то время как в Крыму она вовсю идёт. Об этом рассказало агентство Bloomberg. Проблему Украины авторы агентства видят в том, что властям пока нечего дать украинцам.
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Комментарии 7
Политика , Михаил Шеремет , Госдума , РИА Новости , Bloomberg , Киев , Москва , Республика Крым
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