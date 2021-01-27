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Москва

Поклонская рассказала о будущем месте работы 

Вероника Полынина 17 минут назад
Поклонская рассказала о будущем месте работы
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Наталья Поклонская допустила, что может перейти на новое место работы после истечения полномочий в 2021 году.
В эфире радиостанции «Комсомольская правда» Поклонская заявила, что останется в Госдуме на новый срок, если «Единая Россия» включит ее в партийные списки.
Если этого не произойдет, Поклонская намерена вернуться к работе прокурора.

«Ну, если меня включают в предвыборные списки, партия, которая включила меня в 2016 году, «Единая Россия», то да, я пойду. Если нет, то возвращаюсь на предыдущее место работы», — заявила она.

Депутат отметила, что речь идет или о должности прокурора Крыма, или о «равнозначной должности» — «прокурор любого другого субъекта».
Ранее, как писал «Рамблер», Поклонская уже заявляла о намерении восстановиться в должности прокурора Крыма. Она рассказала, что уже подготовила соответствующий рапорт на случай, если «Единая Россия» не пригласит ее участвовать в выборах в Госдуму. «Мой рапорт лежит у меня на рабочем столе», — сообщила Поклонская.
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Политика , Наталья Поклонская , Единая Россия , Госдума
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