Поклонская рассказала о будущем месте работы 

Депутат Госдумы Наталья Поклонская допустила, что может перейти на новое место работы после истечения полномочий в 2021 году.

В эфире радиостанции «Комсомольская правда» Поклонская заявила , что останется в Госдуме на новый срок, если «Единая Россия» включит ее в партийные списки.

Если этого не произойдет, Поклонская намерена вернуться к работе прокурора.

«Ну, если меня включают в предвыборные списки, партия, которая включила меня в 2016 году, «Единая Россия», то да, я пойду. Если нет, то возвращаюсь на предыдущее место работы», — заявила она.

Депутат отметила, что речь идет или о должности прокурора Крыма, или о «равнозначной должности» — «прокурор любого другого субъекта».

Ранее, как писал «Рамблер», Поклонская уже заявляла о намерении восстановиться в должности прокурора Крыма. Она рассказала, что уже подготовила соответствующий рапорт на случай, если «Единая Россия» не пригласит ее участвовать в выборах в Госдуму. «Мой рапорт лежит у меня на рабочем столе», — сообщила Поклонская.