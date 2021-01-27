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Мурманский губернатор хочет повторно привиться от коронавируса 

ИА Regnum 1 час назад
Мурманский губернатор захотел повторно привиться от COVID
Фото: РИА Новости
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что сделает еще одну прививку от COVID-19.

«Я привился от коронавируса. Не сегодня. Ещё на стадии испытания вакцины осенью. И сделаю это снова, когда придёт время. Уверен, вакцинация — единственный рабочий способ победить пандемию и вернуться к мирной жизни», — написал он «Вконтакте».

Массовая вакцинация в Мурманской области стартовала 10 дней назад. Прививку за это время сделали уже более 4500 жителей региона.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Мурманской области было выявлено 198 случаев COVID-19.
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Политика , Андрей Чибис , Мурманская Область
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