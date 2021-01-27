Мурманский губернатор захотел повторно привиться от COVID

«Я привился от коронавируса. Не сегодня. Ещё на стадии испытания вакцины осенью. И сделаю это снова, когда придёт время. Уверен, вакцинация — единственный рабочий способ победить пандемию и вернуться к мирной жизни», — написал он «Вконтакте».

Массовая вакцинация в Мурманской области стартовала 10 дней назад. Прививку за это время сделали уже более 4500 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Мурманской области было выявлено 198 случаев COVID-19.