Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

МИД России: США шантажируют ЕС из-за «Северного потока-2» 

Газета.Ru 7 минут назад
МИД России: США шантажируют ЕС из-за «Северного потока-2»
Фото: РИА Новости
Россия рассчитывает, что Евросоюз устоит перед шантажом США по «Северному потоку — 2», заявили в российском МИД, передает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что реализация этого проекта объективно укрепит взаимосвязанность Москвы и Брюсселя в экономической сфере и внесет вклад в энергобезопасность в Европе.

«Рассчитываем, что наши партнеры (из ЕС) устоят перед шантажом со стороны Вашингтона, угрожающего применением экстерриториальных санкций», — отметили в министерстве.

В МИД также заявили, что целью Вашингтона является продвижение в Европе «дорогого и не отвечающего экологическим нормам сланцевого газа».
В Германии ответили на призыв к остановке «Северного потока — 2»
США продолжают давление на участников проекта газопровода. В январе «Северный поток — 2» под угрозой санкций покинула швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group.
Видео дня. Хилькевич захейтили за признание о пережитых домогательствах
Газета.Ru: последние новости
Путин предупредил, что пандемия COVID-19 может затянуться Путин предупредил, что пандемия COVID-19 может затянуться Гендиректора представительства TikTok в РФ пригласили в Госдуму Гендиректора представительства TikTok в РФ пригласили в Госдуму Путин и Байден договорились "постоянно общаться" Путин и Байден договорились "постоянно общаться"
Политика , МИД , ЕС , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спасение тонущей девушки сотрудниками ДПС попало на видео
00:55
Спасение тонущей девушки сотрудниками ДПС попало на видео
Происшествия
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
00:58
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
Происшествия
Женщина бросила младенца в сугроб и попала на видео
00:07
Женщина бросила младенца в сугроб и попала на видео
Общество
Енот залез на электрический столб в Краснодаре и попал на видео
00:32
Енот залез на электрический столб в Краснодаре и попал на видео
Общество
Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
00:24
Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
Общество
Столкновение машины со столом для пинг-понга попало на видео
00:36
Столкновение машины со столом для пинг-понга попало на видео
Происшествия
Массовая драка на парковке попала на видео
01:23
Массовая драка на парковке попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео учений авиации и комплексов «Бал» в Черном море
01:49
Опубликовано видео учений авиации и комплексов «Бал» в Черном море
Войска
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
00:21
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
Происшествия
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
00:14
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение