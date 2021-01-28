«Справедливая Россия» объединилась с двумя партиями

Напомним, что об объединении трех партий неделю назад объявил Сергей Миронов.

"Сегодня мы начинаем долгий, но абсолютно позитивный процесс объединения всех левых сил", — сказал он в четверг на церемонии подписания, назвав это историческим событием.

Манифест гласит, что решение об объединении принято на основе взаимного уважения и общих целей, исходя из общего понимания справедливости и правды.

"Мы считаем, что только объединенными силами мы сможем достичь реализации в ближайшей исторической перспективе важнейших целей и задач создания в России солидарной, социально ориентированной экономики", — говорится в документе.

Далее приводятся 12 "принципов правды, патриотизма и справедливости", которые коалиция планирует воплотить в жизнь.

Среди них — внедрение прогрессивной шкалы налогообложения, которая сократит серьезный разрыв между богатыми и бедными; усиление борьбы с коррупцией; госрегулирование цен на тарифы естественных монополий, топливо, лекарства и продукты первой необходимости; существенное повышение уровня МРОТ, пенсий и пособий и введение базового безусловного дохода; создание новых рабочих мест и национализация ключевых инфраструктурных отраслей; обеспечение финансовой стабильности; справедливое перераспределение бюджетных доходов.

Также в планах — повышение качества и доступности медицины и образования, постепенный отказ от ЕГЭ и выход из Болонской системы, воспитание на основе традиционных ценностей и патриотизма, равное обеспечение граждан социальной инфраструктурой.

В совместном манифесте указана необходимость обеспечить свободные демократические выборы, убрать муниципальный фильтр при выдвижении кандидатов на должности глав регионов и избирать мэров прямым голосованием. Также отмечается и признание права народа Донбасса на самоопределение.