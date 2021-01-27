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Сенатор от Крыма прокомментировала соглашение о продлении ДСНВ 

RT на русском 52 минуты назад
Сенатор от Крыма поддержала соглашение о продлении ДСНВ
Фото: РИА Новости
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди оценила соглашение о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружениях.
В беседе с «Известиям»сенатор назвала документ важнейшим для мировой безопасности договором.

«Заключение договора расширит стратегическую российско-американскую повестку, придаст ей динамику. Сохранит прогнозируемость отношений США и России, создает предпосылки для последующего диалога», — сказала Ольга Ковитиди

Ранее Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.
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Политика , Ольга Ковитиди , Госдума , Совет Федерации , газета "Известия" , Республика Крым , США
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