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Москва

Путин предупредил, что пандемия COVID-19 может затянуться 

Газета.Ru 49 минут назад
Пандемия новой коронавирусной инфекции может затянуться, для борьбы с ней необходимы новые меры, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляцию вел ТАСС.
В соответствии с прогнозом российского лидера, в мире будут сохраняться «неконтролируемые очаги» эпидемии, так как для инфекций не существует границ.

«Нужно извлечь уроки из текущей ситуации, предложить меры, направленные на повышение эффективности системы мониторинга появления в мире подобных заболеваний, развития подобных ситуаций», — подчеркнул Путин.

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В ходе своего выступления президент России также призвал не допустить превращения мира в мрачную антиутопию. По словам российского лидера, пандемия COVID-19 расшатала международную обстановку и обострила противоречия.
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Политика , Видео , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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