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Москва

Матвиенко попросила не забывать о душе при развитии технологий 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Матвиенко попросила не забывать о душе при развитии технологий
Фото: РИА Новости
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала на опережение заниматься правовым регулированием развития технологий, отметив, что при внедрении систем искусственного интеллекта нужно не забывать о самом человеке.
На пленарном заседании в среду в рамках «часа эксперта» глава Сбербанка Герман Греф рассказал сенаторам о внедрении системы искусственного интеллекта группой компаний «Сбер». Он также представил ролик, в котором главная роль была отведена чайнику. В шутливом повествовании чайник, наделенный искусственным интеллектом, смог подчинить себе весь дом, передает РИА «Новости».

«Нужно на опережение заниматься правовым регулированием развития технологий, найти баланс, с тем чтобы не перерегулировать и, наоборот, не недорегулировать (эту сферу)», — сказала спикер по итогам выступления Грефа.

Парламентарий отметила, что люди с осторожностью относятся к развитию искусственного интеллекта, пытаются понять, какие профессии останутся востребованными. «Конечно, страшновато, потому что, не дай Бог, утром проснешься, а вместо мужа — рядом чайник», — пошутила законодатель.
Спикер считает, что при разработке новых технологий нельзя забывать о самом человеке. «Душа, чувства, любовь (…) не уйдет ли это все в цифру, и мы станем (…) роботами», — сказала политик.
Она также в шутку предупредила Грефа, что новейшие технологии не получат поддержку парламентариев, «если вы планируете заменить сенаторов искусственным интеллектом, вот тут мы вам точно не позволим».
Ранее Папа Римский Франциск призвал верующих всего мира молиться, чтобы роботы и искусственный интеллект «всегда служили человечеству».
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Комментарии 1
Политика , Валентина Матвиенко , ФРАНЦИСК , Герман Греф , Сбербанк России , Совет Федерации , РИА Новости
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