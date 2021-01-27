Матвиенко попросила не забывать о душе при развитии технологий 

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала на опережение заниматься правовым регулированием развития технологий, отметив, что при внедрении систем искусственного интеллекта нужно не забывать о самом человеке.

РИА «Новости» На пленарном заседании в среду в рамках «часа эксперта» глава Сбербанка Герман Греф рассказал сенаторам о внедрении системы искусственного интеллекта группой компаний «Сбер». Он также представил ролик, в котором главная роль была отведена чайнику. В шутливом повествовании чайник, наделенный искусственным интеллектом, смог подчинить себе весь дом, передает

«Нужно на опережение заниматься правовым регулированием развития технологий, найти баланс, с тем чтобы не перерегулировать и, наоборот, не недорегулировать (эту сферу)», — сказала спикер по итогам выступления Грефа.

Парламентарий отметила, что люди с осторожностью относятся к развитию искусственного интеллекта, пытаются понять, какие профессии останутся востребованными. «Конечно, страшновато, потому что, не дай Бог, утром проснешься, а вместо мужа — рядом чайник», — пошутила законодатель.

Спикер считает, что при разработке новых технологий нельзя забывать о самом человеке. «Душа, чувства, любовь (…) не уйдет ли это все в цифру, и мы станем (…) роботами», — сказала политик.

Она также в шутку предупредила Грефа, что новейшие технологии не получат поддержку парламентариев, «если вы планируете заменить сенаторов искусственным интеллектом, вот тут мы вам точно не позволим».