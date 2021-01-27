Сегодня, как сообщал «Рамблер», Путин выступил на мероприятии высокого уровня «Давосская повестка дня». В ходе своего выступления он заявил, что у России и Европы есть общие фундаментальные вещи.

«Это общая культура. По сути, (Россия и Европа. — Прим. ред.) — одна цивилизация», — считает российский лидер.

Он выразил уверенность, что Россия и Европа в своих же интересах должны вернуться к позитивной повестке дня, избавиться от фобий прошлого и смотреть в будущее. Путин заверил, что Россия стремится наладить диалог с Европой, но и отметил, что любовь должна быть взаимной.

В ходе того же мероприятия российский лидер констатировал деградацию системы глобальной безопасности, заявил о существовании рисков нарастания противоречий во всех сферах, о резкой поляризации общественных взглядов и обострении популизма и дисбаланса в политике, экономике и социальной сфере из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.