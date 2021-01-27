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Рябков оценил роль Байдена в вопросе продления ДСНВ 

РИА Новости 2 часа назад
Рябков высоко оценил роль Байдена в вопросе продления ДСНВ
Фото: РИА Новости
Президент США Джо Байден лично занимался и понимает проблематику контроля над вооружениями, это сыграло свою роль в вопросе продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я думаю, безусловно, то, что договор является в известном смысле наследием администрации Обамы-Байдена, сыграло свою роль, это хорошо. И, в том числе, президент США — человек, который лично понимает эту материю, разбирается в ней, занимался в ней со своей позиции в сенате, и второго человека в администрации (экс-президента США Барака) Обамы", — сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1".

Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Сегодня СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
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Политика , Сергей Рябков , Джозеф Байден , МИД , США
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