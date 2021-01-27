Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе назвал основной задачей выход из бедности. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщал «Рамблер», сегодня Владимир Путин принимает участие в мероприятии высокого уровня «Давосская повестка дня». В ходе своего выступления он констатировал деградацию системы глобальной безопасности. Также российский лидер заявил, что пандемия коронавируса привела к риску нарастания противоречий, резкой поляризации общественных взглядов, обострения популизма и дисбаланса в политике, экономике и социальной сфере.

В своем выступлении президент России также отметил, что основной задачей является «выход из бедности»

«По оценкам Всемирного банка, в Китае, например, число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 миллиарда человек в 1990 году до менее чем 300 миллионов в последние годы. Это, безусловно, успех Китая. В России с 64 миллионов человек в 1999 году до порядка 5 миллионов в настоящее время», — заявил Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что такой результат — «это тоже движение вперед» в России.