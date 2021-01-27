Путин заявил о деградации системы глобальной безопасности 

Система глобальной безопасности деградирует. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил президент России Владимир Путин.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Путин принимает участие в мероприятии высокого уровня «Давосская повестка дня». В ходе своего выступления он констатировал деградацию системы глобальной безопасности.
Также российский лидер заявил о существовании рисков нарастания противоречий во всех сферах, резкой поляризации общественных взглядов, обострении популизма и дисбаланса в политике, экономике и социальной сфере из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. При этом Путин высказал мнение, что на данный момент в мире невозможен глобальный горячий конфликт.
На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США считает договор СНВ-3 опорой стратегической стабильности между Россией и США и стремится продлить срок его действия на пять лет. В тот же день пресс-секретарь Путин Дмитрий Песков приветствовал политическую волю на продление этого документа. Вчера Россия и США обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению договора.