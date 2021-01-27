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Москва

Путин заявил о деградации системы глобальной безопасности 

Артём Кульша 49 минут назад
Система глобальной безопасности деградирует. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил президент России Владимир Путин.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Путин принимает участие в мероприятии высокого уровня «Давосская повестка дня». В ходе своего выступления он констатировал деградацию системы глобальной безопасности.
Путин предупредил о риске конца цивилизации
Также российский лидер заявил о существовании рисков нарастания противоречий во всех сферах, резкой поляризации общественных взглядов, обострении популизма и дисбаланса в политике, экономике и социальной сфере из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. При этом Путин высказал мнение, что на данный момент в мире невозможен глобальный горячий конфликт.
На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США считает договор СНВ-3 опорой стратегической стабильности между Россией и США и стремится продлить срок его действия на пять лет. В тот же день пресс-секретарь Путин Дмитрий Песков приветствовал политическую волю на продление этого документа. Вчера Россия и США обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению договора.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Администрация США
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