Путин заявил о деградации системы глобальной безопасности 

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Путин принимает участие в мероприятии высокого уровня «Давосская повестка дня». В ходе своего выступления он констатировал деградацию системы глобальной безопасности.

Также российский лидер заявил о существовании рисков нарастания противоречий во всех сферах, резкой поляризации общественных взглядов, обострении популизма и дисбаланса в политике, экономике и социальной сфере из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. При этом Путин высказал мнение, что на данный момент в мире невозможен глобальный горячий конфликт.