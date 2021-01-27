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Москва

Путин предупредил о риске конца цивилизации 

Газета.Ru 53 минуты назад
Путин предупредил о риске конца цивилизации
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин предупредил, что нельзя допустить горячего глобального конфликта в мире, потому что это может привести к концу цивилизации. Об этом пишет РИА "Новости".

"Есть все основания полагать, что существуют риски дальнейшего нарастания противоречий и такие тенденции могут проявляться практически во всех сферах", — сказал Путин.

По словам главы государства, общей задачей является позитивное развитие в мире и избежание "мрачной картины деградации". Ранее В Кремле анонсировали "объемное и интересное" выступление Путина на Давосском форуме.
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Политика , Владимир Путин , РИА Новости
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