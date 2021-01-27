Путин предупредил о риске конца цивилизации 

Президент России Владимир Путин предупредил, что нельзя допустить горячего глобального конфликта в мире, потому что это может привести к концу цивилизации. Об этом пишет РИА "Новости".
"Есть все основания полагать, что существуют риски дальнейшего нарастания противоречий и такие тенденции могут проявляться практически во всех сферах", — сказал Путин.
По словам главы государства, общей задачей является позитивное развитие в мире и избежание "мрачной картины деградации". Ранее В Кремле анонсировали "объемное и интересное" выступление Путина на Давосском форуме.