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Путин назвал выход из бедности основной задачей 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 58 минут назад
Путин назвал выход из бедности основной задачей
Фото: РИА Новости
Социально-экономические проблемы являются ключевым вызовом для всего мира, а основной задачей является выход из бедности, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн.

«По оценкам Всемирного банка, в Китае, например, число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 млрд человек в 1990 году до менее чем 300 млн в последние годы. Это, безусловно, успех Китая. В России с 64 млн человек в 1999 году до порядка 5 млн в настоящее время. И мы считаем, что это тоже движение вперед в нашей стране. В самом главном, кстати говоря, направлении», — приводит его слова РИА «Новости».

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Политика , Владимир Путин , Всемирный Банк , РИА Новости
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