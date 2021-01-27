Путин назвал выход из бедности основной задачей 

«По оценкам Всемирного банка, в Китае, например, число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 млрд человек в 1990 году до менее чем 300 млн в последние годы. Это, безусловно, успех Китая. В России с 64 млн человек в 1999 году до порядка 5 млн в настоящее время. И мы считаем, что это тоже движение вперед в нашей стране. В самом главном, кстати говоря, направлении», — приводит его слова РИА «Новости».