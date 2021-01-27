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Путин предупредил об опасности «борьбы всех против всех» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 14 50 минут назад
Путин предупредил об опасности «борьбы всех против всех»
Фото: РИА Новости
Пандемия коронавируса ускорила вероятность столкнуться со срывом в мировом развитии и борьбой всех против всех, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.
По словам президента, пандемия коронавируса ускорила структурные изменения в мировой экономике и политике, которые начали формироваться еще до нее. «Трудно не заметить коренных трансформаций в глобальной экономике, политике, в социальной жизни, в технологиях. Пандемия коронавируса, ставшая серьезным вызовом всему человечеству, лишь подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы», — заявил глава российского государства, передает ТАСС.
Он указал, что «эта пандемия обострила проблемы и дисбалансы, также ранее уже накопившиеся в мире». По словам Путина, «есть все основания полагать, что существуют риски дальнейшего нарастания противоречий и такие тенденции могут проявляться практически во всех сферах».

«Происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует и система глобальной безопасности… Противоречия все-таки закручиваются, что называется, «по спирали». Как известно, неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны», — сказал он.

Путин добавил, что «ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, не предпринимать ничего для того, чтобы этого не случилось. Тем более, есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех», — сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он выразил надежду на то, что глобальный конфликт в современном мире невозможен, поскольку он означал бы конец цивилизации. «Как известно, неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Конечно, сейчас такой глобальный, горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации», — сказал Путин.
Президент призвал обеспечить позитивное развитие в мире и избежать деградации. «Наша общая ответственность сегодня заключается в том, чтобы избежать такой перспективы, похожей на мрачную антиутопию, обеспечить развитие по иной, позитивной, гармоничной и созидательной траектории», — сказал Путин.
Также Путин заявил, что социальное расслоение сейчас наблюдается как в мире в целом, так и в отдельных странах. Кроме того, он назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении.
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Комментарии 1
Политика , Владимир Путин , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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