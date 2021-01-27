Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Володин рассказал о выработке антител после прививки от COVID-19 

RT на русском 1 час назад
Володин рассказал о выработке антител после прививки от COVID-19
Фото: РИА Новости
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о выработке антител после прививки от COVID-19.

«Антитела появляются после болезни, а после прививки титр — тоже антитела вырабатываются. У меня есть. Так же, как и у тех, кто прививку сделал — у моих коллег, потому что у нас уже 46 депутатов сделали прививку», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, если говорить о близких, они тоже прививаются.

«Мамина двоюродная сестра ушла из жизни. Очень тяжело заболела, ей не смогли помочь», — добавил Володин.

Ранее Володин рассказал о заболеваемости коронавирусом среди депутатов.
Врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, как долго сохраняется иммунитет к COVID-19.
Видео дня. Хилькевич захейтили за признание о пережитых домогательствах
RT на русском: последние новости
Путин заявил о рисках нарастания противоречий в мире во всех сферах Путин заявил о рисках нарастания противоречий в мире во всех сферах Путин назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении Путин назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении В Кремле назвали откровенным разговор Путина и Байдена В Кремле назвали откровенным разговор Путина и Байдена
Политика , Ирина Ярцева , Вячеслав Володин , Госдума , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
00:58
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
Происшествия
Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
00:24
Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
Общество
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
00:21
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
Происшествия
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
00:14
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
Общество
Банда китайцев орудовала в Петербурге
01:51
Банда китайцев орудовала в Петербурге
Происшествия Криминал
Кошка спасла ребенка от падения с балкона
00:48
Кошка спасла ребенка от падения с балкона
Общество В мире
На военнослужащих в Подмосковье обрушилась крыша
00:59
На военнослужащих в Подмосковье обрушилась крыша
Происшествия
ФСБ разгромила ячейку террористов под Калугой
00:56
ФСБ разгромила ячейку террористов под Калугой
Происшествия Криминал
Байден объявил «войну» авторучке
00:20
Байден объявил «войну» авторучке
Политика В мире
Уходя от погони полицейских, трактор переехал водоем
01:37
Уходя от погони полицейских, трактор переехал водоем
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение