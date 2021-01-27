Володин рассказал о выработке антител после прививки от COVID-19 

«Антитела появляются после болезни, а после прививки титр — тоже антитела вырабатываются. У меня есть. Так же, как и у тех, кто прививку сделал — у моих коллег, потому что у нас уже 46 депутатов сделали прививку», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».