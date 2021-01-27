Совфед ратифицировал соглашение о продлении ДСНВ на пять лет 

Совет Федерации единогласно ратифицировал внесённое президентом России Владимиром Путиным соглашение о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 года.
Как передаёт ТАСС, за это проголосовали 148 сенаторов.
Ранее документ был ратифицирован Государственной думой.
Накануне Путин и американский лидер Джо Байден в ходе телефонного разговора приветствовали обмен дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению соглашения.
В МИД отметили, что стороны приняли решение продлить договор на условиях Москвы.