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Совфед ратифицировал соглашение о продлении ДСНВ на пять лет 

RT на русском 1 час назад
Совфед ратифицировал соглашение о продлении ДСНВ на пять лет
Фото: РИА Новости
Совет Федерации единогласно ратифицировал внесённое президентом России Владимиром Путиным соглашение о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 года.
Как передаёт ТАСС, за это проголосовали 148 сенаторов.
Ранее документ был ратифицирован Государственной думой.
Накануне Путин и американский лидер Джо Байден в ходе телефонного разговора приветствовали обмен дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению соглашения.
В МИД отметили, что стороны приняли решение продлить договор на условиях Москвы.
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Политика , Джозеф Байден , Владимир Путин , МИД , Госдума , Совет Федерации
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