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Матвиенко раскритиковала министра просвещения за увлеченность зарубежными исследованиями 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Матвиенко раскритиковала министра просвещения
Фото: РИА Новости
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения Сергея Кравцова за отсутствие системного понимания целей нацпроекта "Образование" и увлеченность международными исследованиями качества российского образования.

"Я не совсем удовлетворена, Сергей Сергеевич, вашим докладом и ответами на вопросы сегодня. Не получилось системного понимания, что такое национальный проект "Образование", какие цели стоят перед ним, как они будут достигнуты. Практически ничего не было сказано о среднем профессиональном образовании, считаю это проблемой проблем", — сказала Матвиенко в среду на заседании верхней палаты парламента, обращаясь к министру.

"Что меня очень насторожило, это ваша увлеченность международными исследованиями качества образования в России. По-моему, это не тот путь, по которому нужно идти министру просвещения РФ. Мы всегда гордились, нам есть чем гордиться, отечественной системой образования, которая была лучшей в мире и, думаю, сегодня таковой остается. Я думаю, что у нас достаточно своих собственных сил, чтобы самим разобраться с качеством образования, что нужно делать для его повышения", — добавила спикер Совфеда.

Она предложила провести отдельную встречу сенаторов с главой Минпросвещения по теме нацпроекта "Образование". По мнению Матвиенко, министерство в ряде случаев использует в своей работе технократический подход. "Вот сейчас мы во всех школах введем советника директора по воспитательной работе, у нас все будет хорошо с воспитанием — это очень поверхностный и неправильный подход", — считает спикер.
Как подчеркнула Матвиенко, Министерству просвещения РФ необходимо стратегически посмотреть на проблемы образования и предложить реальные инструменты для их решения, "чтобы воспитание стало таким же важным, как и образование в стране". "Мне бы очень не хотелось такого восприятия, что национальные проекты — это количество построенных школ и детских садов, это не так, не для этого национальный проект создавался", — сказала Матвиенко.
Как отметил в ответ на критику спикера Совфеда Кравцов, международный опыт в ходе докладе был приведен "лишь по одной причине — чтобы не совершить тех ошибок, которые уже сделаны и которые провоцируют на определенные шаги". "Отказаться от базового содержания образования, перейти на функциональную грамотность — это нельзя сделать, мы должны и обучать, и воспитывать", — сказал министр.
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Комментарии 1
Политика , Валентина Матвиенко , Сергей Кравцов , Совет Федерации
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