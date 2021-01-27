Кремль рассказал о разногласиях у Путина и Байдена по поводу Донбасса

Вчера, как сообщал «Рамблер», Путин и Байден провели первый телефонный разговор после избрания последнего на пост президента США. В пресс-службе Кремля сообщали, что они обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, в частности, судьбу Договора о стратегических наступательных вооружениях и Договора по открытому небу, борьбу с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и урегулирование ситуации на Украине.

Сегодня Песков рассказал, что между российскими и американскими властями имеются серьезные разногласия относительно терминов по ситуации на Украине. При этом он заверил, что и Москва, и Вашингтон готовы к диалогу по этому вопросу.

Официальный представитель Кремля рассказал, что телефонный разговор между Путиным и Байденом был был рабочим и откровенным, а состоялся по инициативе российского лидера. Также Песков заявил, что в настоящее время нет никаких условий для перезагрузки в отношениях между Россией и США.