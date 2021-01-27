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Москва

Кремль рассказал о разногласиях у Путина и Байдена 

Артём Кульша 1 час назад
Кремль рассказал о разногласиях у Путина и Байдена по поводу Донбасса
Фото: Рамблер
У президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена имеются серьезные разногласия по ситуации в Донбассе. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Путин и Байден провели первый телефонный разговор после избрания последнего на пост президента США. В пресс-службе Кремля сообщали, что они обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, в частности, судьбу Договора о стратегических наступательных вооружениях и Договора по открытому небу, борьбу с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и урегулирование ситуации на Украине.
Сегодня Песков рассказал, что между российскими и американскими властями имеются серьезные разногласия относительно терминов по ситуации на Украине. При этом он заверил, что и Москва, и Вашингтон готовы к диалогу по этому вопросу.
Официальный представитель Кремля рассказал, что телефонный разговор между Путиным и Байденом был был рабочим и откровенным, а состоялся по инициативе российского лидера. Также Песков заявил, что в настоящее время нет никаких условий для перезагрузки в отношениях между Россией и США.
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Политика , Дмитрий Песков , Джозеф Байден , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ
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