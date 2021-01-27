Байден объявил «войну» авторучке

Президент США Джо Байден не смог справиться с ручкой. На видео попал момент, как 78-летний глава Белого дома попытался засунуть авторучку во внутренний карман пиджака, но все усилия оказались безуспешными. После неудачного «сражения» Байден спрятал канцелярский предмет в карман своих брюк.
Напомним, 20 января Джозеф Байден вступил в должность 46-го президента США, принеся присягу на верность Конституции страны на ступенях Капитолия. Затем в своей торжественной речи политик пообещал избирателям победить экстремизм и терроризм в США. А через час после инаугурации он приступил к пересмотру решений своего предшественника Дональда Трампа.