Байден объявил «войну» авторучке

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Не справившегося с ручкой Байдена сняли на видео 

Алевтина Жаркова 34 минуты назад
Президент США Джо Байден не смог справиться с ручкой. На видео попал момент, как 78-летний глава Белого дома попытался засунуть авторучку во внутренний карман пиджака, но все усилия оказались безуспешными. После неудачного «сражения» Байден спрятал канцелярский предмет в карман своих брюк.
Напомним, 20 января Джозеф Байден вступил в должность 46-го президента США, принеся присягу на верность Конституции страны на ступенях Капитолия. Затем в своей торжественной речи политик пообещал избирателям победить экстремизм и терроризм в США. А через час после инаугурации он приступил к пересмотру решений своего предшественника Дональда Трампа.
Политика , Видео , В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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