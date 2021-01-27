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Москва

В Госдуме оценили значение продления договора СНВ-3 

РИА Новости 1 час назад
Железняк заявил, что продление договора СНВ-3 позволит сдерживать гонку вооружений
Фото: РИА Новости
Продление Договора СНВ-3 позволит сдерживать гонку вооружений и не провоцировать другие страны к увеличению военных бюджетов, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Президент РФ Владимир Путин во вторник внёс в Госдуму на ратификацию договор о продлении Договора СНВ-3 на пять лет.

"Продление действия Договора СНВ-3 на пять лет на существующих условиях является большим шагом навстречу стабилизации ситуации в сфере стратегической безопасности… Ограничения и предельно допустимые уровни вооружения, подходящего под действие Договора СНВ-3, позволят сдерживать гонку вооружений и не провоцировать другие страны к увеличению военных бюджетов", — сказал Железняк РИА Новости.

По мнению политика, сохранение мира и глобальная безопасность зависит сегодня в первую очередь от того, насколько крупнейшие страны сумеют поддерживать конструктивный диалог и нести совместную ответственность за будущее.

"Россия не раз заявляла, что СНВ-3 является фактически последним рубежом, способным контролировать рост ядерных арсеналов. Ракетно-ядерный паритет между Россией и США будет сохранен в интересах мира и безопасности. В этом огромная заслуга российской дипломатии и лично главы нашего государства, который всегда предлагает международным партнерам конструктивную повестку. Продление действия договора способно заложить основу для повышения доверия и развития диалога между Россией и США, в отношениях которых накопилось много неразрешенных вопросов", — сказал депутат.

Он также подчеркнул, что после продления договора, можно будет в рабочем режиме обсуждать совершенствование документа, чтобы он полностью отвечал требованиям времени и международной ситуации.
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Политика , Сергей Железняк , Владимир Путин , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , РИА Новости
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