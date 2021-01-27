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Москва

Минюст заявил, что небольшое пожертвование НКО является поводом для признания иноагентом 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Минюст назвал повод признать человека иностранным агентом
Фото: ТАСС
Даже небольшое случайное пожертвование организации, в частности фонду "Лига избирателей", дает повод для признания организации иноагентом. Об этом сообщил начальник Главного управления Минюста по Москве Кирилл Балашов на заседании Мосгордумы.
Депутат фракции "Яблоко" Дарья Беседина задала вопрос о причине признания иностранным финансированием случайного пожертвования фонду "Лига избирателей" на 230 рублей якобы от жительницы Молдавии.

"Что касаемо незначительной суммы, то законодательство нас никак не ограничивает, это очевидно. Не согласны — доказывайте в суде свою правоту. Мы убеждены, что даже формальное исполнение, четкое, до копейки, только так может обеспечить закон и правопорядок. И данная организация будет хорошим примером для всех остальных", — сказал Балашов.

В октябре 2020 года Минюст включил "Лигу избирателей" в реестр НКО-иноагентов. Как следует из информации на сайте фонда, направлениями его работы являются правовая поддержка по вопросам избирательных прав и права на участие в референдуме, а также поддержка сервисов и участников общественного контроля за избирательным процессом в России.
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Комментарии 46
Политика , Партия "Яблоко" , Минюст РФ , Совет Федерации , Молдова , Москва
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