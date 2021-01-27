Минюст назвал повод признать человека иностранным агентом

"Что касаемо незначительной суммы, то законодательство нас никак не ограничивает, это очевидно. Не согласны — доказывайте в суде свою правоту. Мы убеждены, что даже формальное исполнение, четкое, до копейки, только так может обеспечить закон и правопорядок. И данная организация будет хорошим примером для всех остальных", — сказал Балашов.