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Совет Федерации одобрил запуск лесной реформы 

Парламентская газета 2 часа назад
Совет Федерации одобрил запуск лесной реформы
Фото: РИА Новости
Древесину будут отслеживать от заготовки до продажи или экспорта с помощью электронной системы. Такой закон, разработанный парламентариями, Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 27 января.

«Закон создаёт надёжную цепочку действий по отслеживанию древесины на каждом этапе её движения от лесосеки до переработки, включая экспорт», — сказал председатель Комитета палаты регионов по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, представая закон.

Древесину будут учитывать на всех этапах: заготовки, транспортировки, складировании и отгрузки, переработки и продажи, в том числе экспорта. Все склады и пункты переработки леса должны быть зарегистрированы в государственном лесном реестре. Хранить и перерабатывать лес в пунктах, которые в него не внесены закон запрещает. Лесовозы будут оснащены системами спутникового слежения, отметил Майоров.
В единой государственной автоматизированной информационной системе учёта древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) станут фиксировать документы об аренде лесных участков, сделках с древесиной, лесозаготовительной технике. Если данные о видах и сортах древесины в документах не совпадут с этими данными, заготовку, перевозку или сделку заблокируют.
Для транспортировки древесины нужно будет получить электронный сопроводительный документ. Он не потребуется только при перевозке леса, заготовленного гражданами для собственных нужд, или если до 10 кубометров древесины куплены на розничном рынке или в организации розничной торговли. Также арендаторы лесных участков не смогут передать их в субаренду и должны будут участвовать в тушении пожаров на своих участках.
В отдельных регионах в 2021 году проведут эксперимент лесного надзора на федеральном уровне. Федеральный государственный надзор распространится на все сферы использования древесины: приёмки, перевозки, переработки и хранения древесины, учёта древесины и сделок с ней. Информация о лесах становится общедоступной. К ней не смогут ограничить доступ граждан и юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральными законами. Информацию разместят на сайте Рослесхоза.

«Мы дадим нашим гражданам реальную возможность управления лесами, бизнесу — планировать и развивать лесопереработку, сочетать различные виды лесопользования и обеспечим эффективный контроль», — сказал Майоров.

Положения нового закона будут вводить поэтапно — реформу должны завершить до 1 января 2023 года. Разработку подзаконных актов начали, а всего в Правительстве должны подготовить 27 документов, сообщил руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко.
Совет Федерации будет следить за тем, как готовят нормативные акты, чтобы закон, направленный на борьбу с злоупотреблениями в лесной отрасли, заработал в полную силу, отметила спикер палаты Валентина Матвиенко. В свою очередь сенаторы будут участвовать в разработке подзаконных актов.
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Комментарии
Политика , Валентина Матвиенко , Алексей Майоров , Сергей Аноприенко , Рослесхоз , Совет Федерации
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