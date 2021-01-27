Володин почтил память жертв Холокоста 

В День памяти жертв Холокоста Председатель Госдумы Вячеслав Володин и представители фракций возложили цветы к памятнику Героям сопротивления в концлагерях и гетто. Также парламентарии посетили Еврейский музей и центр толерантности, сообщает пресс-служба палаты.
Председатель Госдумы, представители парламентских фракций, главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода возложили цветы к памятнику Героям сопротивления в концлагерях и гетто. Также они осмотрели экспозицию музея и приняли участие в церемонии зажжения свечей в Зале памяти. Спикер палаты отметил, что сегодня важно хранить память о тех, кто погиб в годы войны.
«Мы всегда будем помнить подвиг советских солдат, освободивших 76 лет назад узников Освенцима и других лагерей смерти, спасших народы Европы от фашизма», — сказал Володин.
В памятной церемонии также участвовали первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и председатель Комитета по делам национальностей Валерий Газзаев.
Ранее спикер палаты назвал Холокост чудовищным преступлением нацизма, которому не может быть оправдания, и призвал пресекать попытки переписать историю.