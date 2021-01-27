Комитеты Совфеда поддержали соглашение о продлении ДСНВ 

Профильные комитеты Совета Федерации по международным делам и по обороне и безопасности рекомендовали палате одобрить на заседании в среду соглашение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ — 3) на пять лет. Об этом сообщил член комитета СФ по международным делам Вадим Деньгин, передает ТАСС.
«Комитеты рассмотрели в предварительном порядке законопроект о ратификации и единогласно приняли решение поддержать его и рекомендовать одобрить на пленарном заседании в среду», — сказал сенатор.
Деньгин рассказал, что в заседании участвовали представители МИД и Минобороны. «Все было понятно, ясно, что в любом случае нужно документ принимать и действие договора продлевать», — подчеркнул он.
По словам парламентария, представители дипмиссии сообщили, что сформируют межведомственную рабочую группу по взаимодействию с американской стороной для обсуждения вопросов по ДСНВ.
Во вторник сообщалось, что Россия и США договорились продлить СНВ-3. Как рассказали в пресс-службе Кремля, президенты двух стран Владимир Путин и Джозеф Байден в ходе телефонного разговора выразили удовлетворённость в связи с обменом соответствующими нотами.
Позже российский лидер внёс в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении СНВ-3. Договор планируется продлить на пять лет — до 5 февраля 2026 года.