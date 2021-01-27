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Москва

Матвиенко почтила память погибших в блокаду ленинградцев 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
Матвиенко почтила память погибших в блокаду ленинградцев
Фото: РИА Новости
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко возложила цветы к памятной стеле Ленинградскому фронту на Поклонной горе (Москва) в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Матвиенко отметила, что впервые за многие годы не находится в этот день на Пискаревском кладбище.

«Но я не смогла не прийти к одному из мемориальных мест, отсылающих к обороне Ленинграда, чтобы отдать дань памяти героическим защитникам Ленинграда, жителям Ленинграда, которые несмотря на нечеловеческие испытания выстояли, победили, защитили город», цитирует Матвиенко пресс-служба Совфеда.

27 января она назвала ленинградским Днем Победы, особенным и важным днем, когда мы вспоминаем всех тех, кто отдал свои жизни за свободу страны, за свободу города, кто не пустил врага на священную ленинградскую землю.
Матвиенко также напомнила, что в 2021 году исполняется 80 лет легендарной Дороге жизни — «той самой ниточке надежды, которая позволяла поддерживать пульс замерзающего города».
Правительство Ленинградской области, добавила Матвиенко, готовится торжественно отметить эту знаменательную дату и отдать дань памяти тем, кто спасал город.
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Комментарии 2
Политика , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , Москва
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