Путин назначил Рябкова представителем по вопросам СНВ-3

Президент России Владимир Путин назначил замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении в Федеральном Собрании вопроса о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ — 3). Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ вопроса о ратификации соглашения о продлении Договора (СНВ-3)», — говорится в документе.
Во вторник сообщалось, что Россия и США договорились продлить СНВ-3. Как рассказали в пресс-службе Кремля, президенты двух стран Владимир Путин и Джозеф Байден в ходе телефонного разговора выразили удовлетворённость в связи с обменом соответствующими нотами.
Позже российский лидер внёс в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении СНВ-3. Договор планируется продлить на пять лет — до 5 февраля 2026 года.