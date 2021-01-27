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Путин назначил Рябкова своим представителем при рассмотрении вопроса о продлении СНВ-3 

Парламентская газета и ещё 1 40 минут назад
Путин назначил Рябкова представителем по вопросам СНВ-3
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин назначил замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении в Федеральном Собрании вопроса о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ — 3). Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ вопроса о ратификации соглашения о продлении Договора (СНВ-3)», — говорится в документе.

Во вторник сообщалось, что Россия и США договорились продлить СНВ-3. Как рассказали в пресс-службе Кремля, президенты двух стран Владимир Путин и Джозеф Байден в ходе телефонного разговора выразили удовлетворённость в связи с обменом соответствующими нотами.
В Кремле поприветствовали предложение США по продлению СНВ-3
Позже российский лидер внёс в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении СНВ-3. Договор планируется продлить на пять лет — до 5 февраля 2026 года.
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Комментарии 1
Политика , Сергей Рябков , Джозеф Байден , Владимир Путин , Госдума , Пресс-служба Администрации Президента РФ
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