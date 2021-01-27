Путин назначил Рябкова представителем по вопросам СНВ-3

«Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ вопроса о ратификации соглашения о продлении Договора (СНВ-3)», — говорится в документе.