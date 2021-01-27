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В Кремле анонсировали доклад Рогозина Путину 

РИА Новости и ещё 7 4 часа назад
Кремль анонсировал доклад Рогозина Путину
Фото: РИА Новости
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин готовит доклад президенту России Владимиру Путину, но точной даты встречи пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государств Дмитрий Песков.

"Пока точной даты нет. Но его доклад президенту готовится", — сказал он.

В декабре прошлого года Путин заявил, что "Роскосмос" затянул с подготовкой новых программ, в том числе по созданию сверхтяжелой ракеты, развитию систем "Сфера" и ГЛОНАСС. Тогда глава государства попросил руководство госкорпорации завершить работу в ближайшее время, согласовать ее и определить финансирование.
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Политика , Дмитрий Рогозин , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Роскосмос , РИА Новости
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