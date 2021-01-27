Кремль анонсировал доклад Рогозина Путину

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин готовит доклад президенту России Владимиру Путину, но точной даты встречи пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государств Дмитрий Песков.
"Пока точной даты нет. Но его доклад президенту готовится", — сказал он.
В декабре прошлого года Путин заявил, что "Роскосмос" затянул с подготовкой новых программ, в том числе по созданию сверхтяжелой ракеты, развитию систем "Сфера" и ГЛОНАСС. Тогда глава государства попросил руководство госкорпорации завершить работу в ближайшее время, согласовать ее и определить финансирование.