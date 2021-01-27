Путин выступит с большой речью на «давосской неделе» 

Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии высокого уровня "Давосская повестка дня" по видеосвязи 27 января. Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков , выступление российского лидера "обещает быть достаточно объемным и очень интересным".

Это будет первое в 2021 году участие президента РФ в крупном международном форуме. Накануне Россия США обменялись нотами о продлении одного из важнейших для мировой стабильности и безопасности соглашений — Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), состоялся первый телефонный разговор Путина с новым президентом США Джозефом Байденом . Лидеры, в частности, обсудили возможности сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, в торгово-экономической и других сферах, темы международных соглашений и другие актуальные вопросы.

Представитель Кремля не стал заранее анонсировать конкретные детали готовящейся речи. "Тема Давоса хорошо известна. Это — новые мировые условия, в которых мы живем, новые вызовы и так далее", — сказал Песков, отметив, что в целом дискуссии на мероприятии будут разворачиваться вокруг того, как меняется мир в эпоху пандемии.

По словам пресс-секретаря, выступление Путина ожидается в середине дня. В программе на официальном сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ) обращение российского лидера значится в 14:00-14:30 мск. Как и другие мероприятия "давосской недели", оно будет идти с синхронным переводом на арабский, английский, французский, немецкий, испанский, китайский и японский языки. По словам пресс-секретаря президента РФ, телемост обеспечивают организаторы форума. "По мере того, как мы будем получать и обрабатывать сигнал, может быть, с небольшой задержкой, мы это будем давать [в эфир российским СМИ], практически впрямую", — сказал Песков.

В декабре 2020 года женевская штаб-квартира ВЭФ сообщила, что традиционно проходившая в швейцарском Давосе ежегодная встреча лидеров бизнеса и глобальной политики состоится в 2021 году в Сингапуре с 13 по 16 мая, а на январь было запланировано в онлайн-формате провести традиционную "давосскую неделю". Всего в рамках стартовавшего в понедельник пятидневного мероприятия должно состояться выступление около двух десятков лидеров государств.