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Совфед поддержит продление ракетного договора 

Lenta.ru и ещё 1 43 минуты назад
Совфед поддержит продление ракетного договора
Фото: РИА Новости
Совет Федерации поддержит продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, передает РИА Новости.
По словам Косачева, Совфед будет обсуждать эту тему и поддержит ее на ближайшем заседании, которое состоится 27 января. Он добавил, что парламент может ратифицировать продление договора до 5 февраля, когда истекает его срок.
Ранее продление ракетного договора обсудили президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден.
Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Его срок истекает в феврале 2021 года.
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Политика , Дмитрий Медведев , Барак Обама , Джозеф Байден , Владимир Путин , Константин Косачев , Совет Федерации , РИА Новости , Москва , США
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