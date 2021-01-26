Российского дипломата вызвали в МИД Азербайджана из-за слов Милонова

Ранее Милонов в интервью армянской программе "Позиция" позволил себе неуважительные высказывания в адрес Азербайджана. Азербайджанский МИД решительно осудил использование Милоновым неприемлемых выражений в адрес Азербайджана и азербайджанского народа.

"Двадцать шестого января 2021 года временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в Баку был вызван в министерство иностранных дел. В ходе встречи было донесено до внимания, что депутат Государственной Думы РФ от правящей партии "Единая Россия" Виталий Милонов использовал неприемлемые выражения в адрес государства и народа Азербайджана", — говорится в сообщении.

Уточняется, что "очередной провокационный шаг, сделанный депутатом Госдумы РФ В. Милоновым против Азербайджана, полностью противоречит сложившимся отношениям на высоком уровне между Азербайджаном и Россией".

На встрече подчеркнуто, что "высказывания Милонова не отражают официальную позицию Москвы и что такие шаги направлены на нанесение ущерба отношениям между двумя странами и воспрепятствование реализации достигнутых договоренностей (по Карабаху — ред.)".

МИД Азербайджана в октябре включил Милонова в черный список за несогласованный с Баку визит в НКР. Сам депутат заявлял РИА Новости, что посетил Нагорный Карабах в гуманитарных целях. В ноябре он также говорил, что в социальных сетях и мессенджерах ему поступают угрозы о расправе с семьей от уроженцев Азербайджана после его визита в Нагорный Карабах. Депутат планировал обратиться в МВД России

В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.