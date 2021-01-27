Жителей Украины с паспортом России захотели ограничить в правах

Как считают парламентарии, законопроект позволит украинцам приобщиться к внутренним проблемам страны и принимать активное участие в ее политической жизни, сохранив иностранное гражданство. Однако это не касается тех, у кого есть российский паспорт.

"В случае наличия у граждан Украины гражданства (подданства) государства, признанного агрессором по отношению к Украине, предусмотрен запрет указанным гражданам в реализации их избирательных прав", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Запрет будет действовать до тех пор, пока Киев не снимет с иностранного государства статус "агрессора", либо до момента отказа украинца от второго гражданства.