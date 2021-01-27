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Москва

Жителей Украины с российским паспортом хотят ограничить в правах 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Жителей Украины с паспортом России захотели ограничить в правах
Фото: РИА Новости
В Верховную раду внесли законопроект, предусматривающий введение на Украине двойного гражданства. При этом предполагается, что обладатели паспорта "страны-агрессора" будут ограничены в правах.
Как считают парламентарии, законопроект позволит украинцам приобщиться к внутренним проблемам страны и принимать активное участие в ее политической жизни, сохранив иностранное гражданство. Однако это не касается тех, у кого есть российский паспорт.

"В случае наличия у граждан Украины гражданства (подданства) государства, признанного агрессором по отношению к Украине, предусмотрен запрет указанным гражданам в реализации их избирательных прав", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Запрет будет действовать до тех пор, пока Киев не снимет с иностранного государства статус "агрессора", либо до момента отказа украинца от второго гражданства.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором назвала Россию "страной-агрессором". Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела страны, включая конфликт в Донбассе, а также в шпионаже и кибератаках. В России эти нападки отвергают и называют неприемлемыми. Москва также не раз подчеркивала, что заинтересована в скорейшем преодолении политического и экономического кризиса на Украине.
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Политика , Выборы на Украине , Выдача паспортов в Донбассе , Законопроекты , Слуга народа , Верховная Рада , Киев
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