Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Петр Толстой: двойные стандарты подрывают авторитет ПАСЕ 

Парламентская газета 1 час назад
Толстой: заявил, что двойные стандарты подрывают авторитет ПАСЕ
Фото: Парламентская газета
Двойные стандарты подрывают авторитет ПАСЕ как крупнейшей площадки европейского межпарламентского диалога и обесценивают принимаемые решения и резолюции. Об этом вице-спикер Госдумы и зампред ПАСЕ Пётр Толстой сказал по итогам встречи российской делегации с председателем ассамблеи Хендриком Дамсом, сообщает пресс-служба зампредседателя Госдумы.

«Взять любой вопрос повестки — двойные стандарты прослеживаются везде, будь то протесты в Белоруссии или общее обсуждение прав человека и свободы выражения мнений. Так быть не должно, так как подобные подходы подрывают авторитет этой крупнейшей площадки европейского межпарламентского диалога и обесценивают принимаемые решения и резолюции», — заявил Толстой.

По его словам, российская делегация в ПАСЕ постаралась донести позицию Государственной Думы, изложенную в принятом на прошлой неделе заявлении. «Считаем, что обсуждение тех или иных вопросов на площадках ассамблеи должно быть тематическим, а не страновым: то есть основываться не только на изучении тех проблем, которые есть к востоку от Вены, но и к западу от нее», — выразил мнение российских парламентариев Толстой.
Что касается проблемы осужденного блогера Алексея Навального, то, по словам Толстого, российские парламентарии также выразили свою позицию и договорились продолжить этот диалог в ходе визита Дамса в Россию в ближайшие месяцы.
Кроме того на встрече парламентарии обсудили актуальные вопросы предстоящей сессии, а также направления сотрудничества России и Совета Европы в парламентском измерении.
Видео дня. Викторию Боню обокрали на 22 миллиона
Парламентская газета: последние новости
В России могут запретить приравнивать роли СССР и Германии во Второй мировой В России могут запретить приравнивать роли СССР и Германии во Второй мировой Владимир Путин принял участие в открытии транспортной развязки в Химках Владимир Путин принял участие в открытии транспортной развязки в Химках В МИДе призвали наладить связь в генконсульстве в Нью-Йорке В МИДе призвали наладить связь в генконсульстве в Нью-Йорке
Комментарии 3
Политика , Алексей Навальный , Петр Толстой , Госдума , Совет Европы , Австрия , Вена
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
04:53
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
Происшествия
Собака напала на девушку и попала на видео
00:30
Собака напала на девушку и попала на видео
Происшествия
В Москве мужчина угнал незапертую машину и попал на видео
00:59
В Москве мужчина угнал незапертую машину и попал на видео
Происшествия
Необычное скопление медуз в Балаклавской бухте в Крыму сняли на видео
00:49
Необычное скопление медуз в Балаклавской бухте в Крыму сняли на видео
Общество
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
01:22
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
Пожары
Бузова блеснула голыми ягодицами на своем юбилее
03:24
Бузова блеснула голыми ягодицами на своем юбилее
Шоу-бизнес
Массовую драку подростков в Кузбассе сняли на видео
00:07
Массовую драку подростков в Кузбассе сняли на видео
Происшествия
Ночной «взрыв» в Ялте сняли на видео
00:16
Ночной «взрыв» в Ялте сняли на видео
Происшествия
Коммунальщики «вырастили» 4-этажную сосульку в Перми
00:10
Коммунальщики «вырастили» 4-этажную сосульку в Перми
Общество
Опубликовано видео «масочного боя» в трамвае в Барнауле
00:52
Опубликовано видео «масочного боя» в трамвае в Барнауле
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение