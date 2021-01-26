Толстой: заявил, что двойные стандарты подрывают авторитет ПАСЕ

Двойные стандарты подрывают авторитет ПАСЕ как крупнейшей площадки европейского межпарламентского диалога и обесценивают принимаемые решения и резолюции. Об этом вице-спикер Госдумы и зампред ПАСЕ Пётр Толстой сказал по итогам встречи российской делегации с председателем ассамблеи Хендриком Дамсом, сообщает пресс-служба зампредседателя Госдумы.

«Взять любой вопрос повестки — двойные стандарты прослеживаются везде, будь то протесты в Белоруссии или общее обсуждение прав человека и свободы выражения мнений. Так быть не должно, так как подобные подходы подрывают авторитет этой крупнейшей площадки европейского межпарламентского диалога и обесценивают принимаемые решения и резолюции», — заявил Толстой.

По его словам, российская делегация в ПАСЕ постаралась донести позицию Государственной Думы, изложенную в принятом на прошлой неделе заявлении. «Считаем, что обсуждение тех или иных вопросов на площадках ассамблеи должно быть тематическим, а не страновым: то есть основываться не только на изучении тех проблем, которые есть к востоку от Вены, но и к западу от нее», — выразил мнение российских парламентариев Толстой.