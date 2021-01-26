Матвиенко назвала Приходько истинным патриотом Отечества 

"В Совете Федерации Сергея Эдуардовича ценили за высокие личные и деловые качества, в нашей памяти он останется истинным патриотом отечества. Прошу передать мои искренние соболезнования родным и близким. Мужество им и сил пережить тяжелую утрату", — говорится в телеграмме.