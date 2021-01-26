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Матвиенко назвала Приходько истинным патриотом Отечества 

РИА Новости 1 час назад
Матвиенко назвала Приходько истинным патриотом Отечества
Фото: РИА Новости
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму со словами соболезнования на адрес правительства, в которой назвала скончавшегося бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько истинным патриотом Отечества.

"В Совете Федерации Сергея Эдуардовича ценили за высокие личные и деловые качества, в нашей памяти он останется истинным патриотом отечества. Прошу передать мои искренние соболезнования родным и близким. Мужество им и сил пережить тяжелую утрату", — говорится в телеграмме.

Матвиенко отметила, что Приходько был опытным государственным деятелем, замечательным человеком, талантливым дипломатом и политиком, долгие годы верой и правдой служивший Отечеству.

"Сергей Эдуардович всегда стремился приносить максимальную пользу родине практическими делами. Его компетентность, профессионализм, принципиальность, разносторонние знания, аналитическое мышление помогали решать важные внешнеполитические задачи, способствовать укреплению международного сотрудничества, совершенствованию отечественного законодательства, укреплению правового поля страны", — добавила Матвиенко.

Приходько в 1997 году стал помощником президента России, затем работал замруководителя администрации, начальником управления президента РФ по внешней политике, в 2012 году был назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства, в 2013 году — руководителем аппарата правительства, а в 2018 году премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Сергея Приходько первым заместителем руководителя аппарата правительства.
В 2020 году премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.
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Комментарии 4
Политика , Дмитрий Медведев , Сергей Приходько , Валентина Матвиенко , Михаил Мишустин , Совет Федерации , РИА Новости
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