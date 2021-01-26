«4 января мы передали очередную партию тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции, и, в соответствии с решением президента РФ Владимира Владимировича Путина и президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко, создается совместное производство вакцины против коронавируса на территории Белоруссии», — сказал российский премьер.