Москва и Минск создают на территории Белоруссии совместное производство российской вакцины от коронавируса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на переговорах со своим белорусским коллегой Романом Головченко.
Мишустин отметил совместные меры Москвы и Минска по борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.
«4 января мы передали очередную партию тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции, и, в соответствии с решением президента РФ Владимира Владимировича Путина и президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко, создается совместное производство вакцины против коронавируса на территории Белоруссии», — сказал российский премьер.
Напомним, Белоруссия стала первой зарубежной страной, которая начала вакцинацию населения от коронавируса российской вакциной «Спутник V». В минувшем году страна заключила первоначальный контракт на поставку 170 тыс. доз. Кроме того, Белоруссия стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».
Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев говорил, что совместное производство вакцины «Спутник V» в республике должно начаться в феврале-марте.