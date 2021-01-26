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Москва

Мишустин рассказал о производстве «Спутника V» в Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 26 минут назад
Москва и Минск создают на территории Белоруссии совместное производство российской вакцины от коронавируса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на переговорах со своим белорусским коллегой Романом Головченко.
Мишустин отметил совместные меры Москвы и Минска по борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.

«4 января мы передали очередную партию тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции, и, в соответствии с решением президента РФ Владимира Владимировича Путина и президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко, создается совместное производство вакцины против коронавируса на территории Белоруссии», — сказал российский премьер.

Напомним, Белоруссия стала первой зарубежной страной, которая начала вакцинацию населения от коронавируса российской вакциной «Спутник V». В минувшем году страна заключила первоначальный контракт на поставку 170 тыс. доз. Кроме того, Белоруссия стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».
Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев говорил, что совместное производство вакцины «Спутник V» в республике должно начаться в феврале-марте.
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Политика , Видео , Дмитрий Мезенцев , Роман Головченко , Михаил Мишустин , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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