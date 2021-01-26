Медведев предложил подумать о вакцинации волонтеров 

"Мы понимаем, что волонтеры находятся на переднем крае противостояния этой очень опасной болезни. И надо подумать и о самих волонтерах… Я думаю, что мы должны подумать о том, чтобы наши добровольцы тоже получили возможность вакцинироваться для того, чтобы на собственном примере показывать необходимость такого рода действий, но и чтобы они знания имели, что необходимо сделать, чтобы вакцину получить, и чтобы их защитить", — сказал Медведев на социальной партийном форуме.